Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Во Франции при стрельбе пострадали двое выходцев из Чечни

Во Франции при стрельбе пострадали двое выходцев из Чечни

Во Франции при стрельбе пострадали двое выходцев из Чечни
Два выходца из Чечни получили ранения в результате стрельбы, произошедшей во французском городе Ренн, сообщает издание Telegramme.

Как сообщается, оба пострадавших находились в группе людей, в среду днем собравшихся перед минимаркетом Carrefour City. К ним подошли два молодых человека в капюшонах и масках, один из которых вытащил пистолет и начал стрелять.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на местную прокуратуру передает, что огнестрельные ранения получили двое мужчин чеченского происхождения в возрасте 30 и 31 года, один из них находится в состоянии клинической смерти.

Франции задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.
В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ярослав Сумишевский посвятил стихотворение умершей жене
Ярослав Сумишевский посвятил стихотворение умершей жене
Алана Мамаева: «За эти два года муж сделал все, чтобы у нас была нормальная семья»
Алана Мамаева: «За эти два года муж сделал все, чтобы у нас была
Екатерина Диденко поделилась фото в свадебном платье
Екатерина Диденко поделилась фото в свадебном платье
Учеников 4-х и 9-х классов освободили от госаттестации из-за коронавируса, — решение МОН
Учеников 4-х и 9-х классов освободили от госаттестации из-за
Представлена карта исчезающего наследия России
Представлена карта исчезающего наследия России
В Набережных Челнах детский сад оградили колючей проволокой
В Набережных Челнах детский сад оградили колючей проволокой
В Крыму прошло первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами
В Крыму прошло первое заседание общественного штаба по наблюдению за
В Европе рекордно обрушились продажи машин
В Европе рекордно обрушились продажи машин
Конкуренты «Яндекс.Такси» объединятся
Конкуренты «Яндекс.Такси» объединятся
Шокирующие подробности спустя 14 лет! Бывшего мужчину Кати Огонек обвинили в причастности к ее смерти
Шокирующие подробности спустя 14 лет! Бывшего мужчину Кати Огонек
Бан ШиХек недоволен работой BTS: «Не позорьте Корею»
Бан ШиХек недоволен работой BTS: «Не позорьте Корею»
Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган

Еще по теме

В Тулузе неизвестный убил чеченца
В Харьковской области произошла стрельба, есть пострадавшие
Во французском Монпелье произошла перестрелка, есть раненые
Неизвестный расстрелял пешеходов у школы в американском городе Денвер