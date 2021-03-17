Во Франции при стрельбе пострадали двое выходцев из Чечни

Лидия Мартынова

Два выходца из Чечни получили ранения в результате стрельбы, произошедшей во французском городе Ренн, сообщает издание Telegramme.

Как сообщается, оба пострадавших находились в группе людей, в среду днем собравшихся перед минимаркетом Carrefour City. К ним подошли два молодых человека в капюшонах и масках, один из которых вытащил пистолет и начал стрелять.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на местную прокуратуру передает, что огнестрельные ранения получили двое мужчин чеченского происхождения в возрасте 30 и 31 года, один из них находится в состоянии клинической смерти.

Франции задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.