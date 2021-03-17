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Водитель автобуса в Красноярском крае высадил детей в метель в "воспитательных целях"

Водитель автобуса в Красноярском крае высадил детей в метель в "воспитательных целях"

Водитель школьного автобуса в Красноярском крае выгнал детей из транспорта в метель за нажатие на кнопку остановки. Школьникам пришлось пройти 5 км до своего села при температуре воздуха –20 градусов.

Ученики каждый день ездят в соседнее село, где находится школа. В течение двух недель они нажимали кнопку об остановке, но им постоянно делали замечания. 12 марта такие действия закончились тем, что водитель в "воспитательных целях" высадил всех на улицу и им пришлось пройти пешком около 5 км в непогоду. Спустя некоторое время он все же подобрал детей, но после инцидента часть из них заболела.

По словам родителей ребят, к этой транспортной компании, осуществляющей перевозку учащихся до школы, и раньше были претензии. Шофер часто оставлял пассажиров в начале деревни, добираться до учебного заведения они были вынуждены сами. В населенный пункт, где живут пострадавшие, приезжала прокуратура, в школе пообещали провести проверку.

Ранее NEWSTES писал, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд детей младше 16 лет.

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По материалам: uposters.ru
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