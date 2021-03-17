Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе

Лидия Мартынова

Как сообщает портал politexpert.net, военные силы ДНР приведены в состояние полной боевой готовности для отражения наступательных действий ВСУ. Военкор Александр Коц сообщил, что на данный момент с большой долей вероятности может начаться полномасштабная война.

Коц отметил, что нельзя верить словам украинских политиков, которые говорят о том, что военного конфликта не будет в полном его масштабе. Кроме того, Коц отмечает то, что за последний период времени пропало много единиц военной техники с мест, где она должна находиться. Кроме того, идет “накопление живой силы”.

Также Коц отмечает, что у президента Украины Зеленского нет другого выхода кроме войны, ведь на него давит националистическая верхушка, у которой перед глазами есть военный сценарий Нагорного Карабаха. При этом Коц отметил, что в данном случае возможно два сценария. По одному Зеленский – народный герой, по другому ничего не получится, однако у президента Украины останется шанс заявить об агрессии РФ.

Другой военкор Юрий Котенок придерживается мнения, что целью ВСУ станут локальные стычки для того, чтобы вызвать огонь на себя и попытаться закрепиться на определенных территориях.

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