Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе

Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе

Как сообщает портал politexpert.net, военные силы ДНР приведены в состояние полной боевой готовности для отражения наступательных действий ВСУ. Военкор Александр Коц сообщил, что на данный момент с большой долей вероятности может начаться полномасштабная война.

Коц отметил, что нельзя верить словам украинских политиков, которые говорят о том, что военного конфликта не будет в полном его масштабе. Кроме того, Коц отмечает то, что за последний период времени пропало много единиц военной техники с мест, где она должна находиться. Кроме того, идет “накопление живой силы”.

Также Коц отмечает, что у президента Украины Зеленского нет другого выхода кроме войны, ведь на него давит националистическая верхушка, у которой перед глазами есть военный сценарий Нагорного Карабаха. При этом Коц отметил, что в данном случае возможно два сценария. По одному Зеленский – народный герой, по другому ничего не получится, однако у президента Украины останется шанс заявить об агрессии РФ.

Другой военкор Юрий Котенок придерживается мнения, что целью ВСУ станут локальные стычки для того, чтобы вызвать огонь на себя и попытаться закрепиться на определенных территориях.

Сообщение Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Эксперты назвали способы снизить расход бензина
Эксперты назвали способы снизить расход бензина
Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Назван «самый опасный период» для рубля
Назван «самый опасный период» для рубля
Россиянам раскрыли способы сэкономить на бензине
Россиянам раскрыли способы сэкономить на бензине
Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней
Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней
Россиян предупредили о перепадах температур в марте
Россиян предупредили о перепадах температур в марте
В России предложили создать новую категорию льготников
В России предложили создать новую категорию льготников
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в
«Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном матче Лиги Чемпионов
«Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном
«Аталанта» проиграла «Реалу Мадриду», Миранчук вышел на замену
«Аталанта» проиграла «Реалу Мадриду», Миранчук вышел на замену
В Москве задержали президента ФСБ Андрея Першина
В Москве задержали президента ФСБ Андрея Першина
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта

Топ на сегодня

СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может
Виды хайп проектов
Виды хайп проектов
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией

Еще по теме

Военкор Сладков объяснил странные действия военных ВС Украины в Донбассе
МИД КНДР: Военный конфликт с США неизбежен
В Минобороны Украины раскрыли план действий в случае помощи ВС России ополчению Донбасса
Кравчук заявил о необходимости проведения военного парада в Киеве