Володин объяснил значение Путина для России

Вадим Карасев

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент Владимир Путин решил многие проблемы страны, сделав ее сильной, без него не было бы сегодняшней России. Так значение Путина для России объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты, передает ТАСС во вторник, 16 марта.

«Кто остановил войну на Кавказе? Кто остановил разрушение государства? Кто сделал все для того, чтобы рассчитаться с долгами Советского Союза, 90-х годов. С ними рассчитались, с банками зарубежными. Кто это сделал? Это сделал Путин», — сказал Володин в ответ на выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который раскритиковал действия российских властей в 1990-е годы.

Володин также напомнил, что в собственности государства не было нефтяных компаний и именно Путин национализировал нефтяную промышленность.

Сейчас продолжается четвертый президентский срок Путина. Впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й пост президента занимал Дмитрий Медведев, а в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.