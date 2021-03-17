Володин объяснил значение Путина для России
Президент Владимир Путин решил многие проблемы страны, сделав ее сильной, без него не было бы сегодняшней России. Так значение Путина для России объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты, передает ТАСС во вторник, 16 марта.
«Кто остановил войну на Кавказе? Кто остановил разрушение государства? Кто сделал все для того, чтобы рассчитаться с долгами Советского Союза, 90-х годов. С ними рассчитались, с банками зарубежными. Кто это сделал? Это сделал Путин», — сказал Володин в ответ на выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который раскритиковал действия российских властей в 1990-е годы.
Володин также напомнил, что в собственности государства не было нефтяных компаний и именно Путин национализировал нефтяную промышленность.
Сейчас продолжается четвертый президентский срок Путина. Впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й пост президента занимал Дмитрий Медведев, а в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.