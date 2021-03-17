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Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции

Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во ФранцииФото: Globallookpress.com

Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во французском городе Монпелье и нанес ему глубокую рану. Об этом сообщает Actu.fr.

Уточняется, что нападение произошло около 11:30 по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. Личность жертвы установлена, ею оказался 75-летний театральный режиссер Ален Франкон (Alain Françon).

Отмечается, что при ударе ножом была задета сонная артерия, потерпевшего госпитализировали. Мотив преступления пока неизвестен.

В мире

По материалам: lenta.ru
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