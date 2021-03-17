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Врач назвала убивающие почки вещества

Врач назвала убивающие почки веществаФото: Pixabay

Доцент кафедры нефрологии МОНИКИ имени Владимирского, нефролог детской городской больницы Святого Владимира Татьяна Панкратенко в эфире программы «Открытая студия» на «Радио 1» назвала вещества, которые нарушают работу почек.

По ее словам, «убивающими» для почек являются соль, фосфаты и белок. Врач заявила, что человеку достаточно употреблять до двух граммов соли в день, при этом безвредная норма — шесть граммов. Если превысить эту норму, то у взрослых людей повышается давление и страдают почки, отметила Панкратенко.

Специалист также призвала не злоупотреблять соленьями, колбасными изделиями, полуфабрикатами и фастфудом. Сказаться на работе почек может и большое содержание фосфатов в консервах и пресервах. Так, белок в больших количествах помешает почкам «прожить до 110 лет», заявила врач. Она посоветовала есть богатую белком пищу в умеренных количествах.

Ранее нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева Николай Буланов заявил, что возникшие на фоне COVID-19 проблемы с почками могут стать хроническими и необратимыми. По его словам, некоторые инфицированные с острым повреждением почек не восстановились полностью за время пребывания в больнице и есть вероятность, что у этих людей функция почек не вернется к прежним показателям.

Россия

По материалам: lenta.ru
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