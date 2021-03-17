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Врач предупредил о необратимом поражении почек после COVID-19

Врач предупредил о необратимом поражении почек после COVID-19Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Возникшие на фоне COVID-19 проблемы с почками могут стать хроническими и необратимыми. Об этом в разговоре с агентством «Москва» предупредил нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева Николай Буланов.

По его словам, некоторые инфицированные с острым повреждением почек не восстановились полностью за время пребывания в больнице, и есть вероятность, что у этих людей функция почек не вернется к прежним показателям.

«То есть это острое повреждение, которое потом постепенно трансформируется в хроническую почечную недостаточность, с которой они будут жить всю жизнь и которая потребует наблюдения у нефрологов», — пояснил врач.

Он добавил, что при тяжелом течении коронавирусной инфекции острое повреждение почек иногда возникало у пациентов с ранее здоровыми почками. По имеющимся на сегодняшний день данным, поражение почек развивается у 25-30 процентов госпитализированных с вирусом. При этом точный механизм поражения этого органа пока не ясен, и не известны отдаленные последствия инфекции.

Ранее главный нефролог Минздрава профессор Евгений Шилов говорил, что примерно 20-30 процентов госпитализированных с коронавирусом страдают от почечной недостаточности и нуждаются в диализе. В новой версии методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19 сказано, что повреждение почек при инфекции повышает риски смерти. Вероятность острого повреждения почек при необходимости искусственной вентиляции легких возрастает более чем в десять раз.

Россия

По материалам: lenta.ru
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