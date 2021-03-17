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«Врачи спасают мои глаза»: жена Николая Тищенко пожаловалась на недомогание


Супруга народного депутата Украины Николая Тищенко, Алла Баранова, пожаловалась на ухудшение зрения после напряженной работы по ночам.

«Сегодня врачи спасают мои глаза. Месяц в ночных рабочих переписках, текстах, учебе дал свой результат. Спасаем зрение, беру паузу от переписок дней на пять хотя бы», — пишет Алла Баранова в сториз в Instagram.

Она посетовала на «идиотские шрифты», которые сделали как будто бы специально, чтобы люди «слепли». По ее словам, на восстановление зрения потребуется, как минимум, месяц.

«Врачи спасают мои глаза»: жена Николая Тищенко пожаловалась на недомогание

Ранее Алла Баранова, руководящая двумя салонами красоты на Печерске, посетовала на вернувшийся к ней дерматит.

Фото Аллы Барановой из социальных сетей.

Украина

По материалам: fakty.ua
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