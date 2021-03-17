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ВС России обвинили в атаке на американский самолёт над Сирией и поражении вертолётов ВВС США

Как сообщает портал avia.pro, США были выдвинуты обвинения в том, что РФ атаковала самолеты страны и один из них оказался подбитым.

Американская сторона выдвинула предположение, что несколько самолетов в регионах Сирии стали мишенью для РФ за счет использования нелетального оружия. По данным военных США, самолеты были сбиты с помощью комплексов «Красуха-4», «Житель» и Самарканд.

В своих предположениях военные эксперты основывались на словах генерала-лейтенанта армии США Раймонда Энтони Томаса, который заявил что РФ активно используют “невидимое оружие” в Сирии и смогли уничтожить самолет АС-130.

«В Сирии мы находимся в самой активной среде радиоэлектронной борьбы на земле, потому что наши противники – русские … Они проверяют нас каждый день, постоянно заглушая каналы связи, атакой нашего самолета AC-130».

Также российские комплексы обвиняются и в аварийных посадках военных вертолетов США. Кроме того, военные эксперты сообщают, что количество РЭБ в Сирии со стороны РФ увеличилось.

Сообщение ВС России обвинили в атаке на американский самолёт над Сирией и поражении вертолётов ВВС США появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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