ВВС США назвали число целей для удара в России

Влада Некрасова

Как сообщает портал LENTA.RU, ракетное вооружение армии США не может служить заменой соответствующего арсенала ВВС страны. Об этом сообщил в колонке издания Aviation Week & Space Technology генерал-лейтенант ВВС страны – в отставке, Дэвид Дептула.

Со слов Дептула, когда проходила операция «Буря в пустыне» США были намечены около 40 тыс. прицельных точек для нанесения удара: «В крупном региональном конфликте с Китаем, Россией или одним из их суррогатов это число может превысить 100 тысяч».

Дептула выражает уверенность в том, что ВВС США следует стремиться к избежанию создания дублирующих систем вооружений. Кроме того, военный назвал оружие, которое разрабатывается, стишком дорогим. Также Дептула отметил, что такие разработки требуют обширную материально-техническую поддержку. Военным было уточнено, что последующие года стану для США временем трудного выбора в бюджете обороны, так как материальные средства должны идти на оптимизацию боевых возможностей всех служб, а не одной.

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