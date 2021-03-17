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Вышел официальный трейлер короткометражного приквела «Гарри Поттера» про лорда Волан-де-Морта

Режиссёр Жорис Фокон Гримо реализовал проект The House of Gaunt (Lord Voldemort Origins), в котором основное внимание будет уделено происхождению Волан-де-Морту.

В первой части короткометражного фильма объясняется происхождение тёмного мага, сосредотачиваясь на его предках. Во второй части команда хочет обратиться к тому периоду, когда Волан-де-Морт был на пике своего могущества. На это команду из сорока человек вдохновили романы Дж. К. Роулинг, основанные исключительно на элементах, представленных автором.

«Цель состоит в том, чтобы воссоздать грязную, чёрную и мрачную атмосферу книг», – цитирует режиссёра французский сайт Hitek.


На сайте Umidb указано, что роль Тёмного Лорда исполнил актер Максанс Дане-Фовельодну, пожирательницу смерти сыграет Аксель Байе, Аврору воплотит Сабина Кроссен, а актриса Агата Максимова исполнит роль Лили Поттер.

Сообщение Вышел официальный трейлер короткометражного приквела «Гарри Поттера» про лорда Волан-де-Морта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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