Взявший Моргенштерна на работу банк начал оправдываться

Вадим Карасев

Кадр: MORGENSHTERN / YouTube

Пресс-служба Альфа-банка, накануне объявившего о найме на работу популярного рэпера Моргенштерна, начала оправдываться за принятое решение. Официальное заявление кредитной организации есть в распоряжении «Ленты.ру».

В нем сказано, что новость вызвала «раскол в обществе», а чтобы снизить негатив, решено «с понедельника 22 марта 2021 года распространить на всех федеральных ТВ-каналах и в сети Интернет видеоролик с Иваном Ургантом и щенятами».

Комментарии к ролику на Youtube отключены. Однако на сайте Vc.ru представитель банка отвечал на комментарии с верифицированного аккаунта. В том числе он пообещал, что сотрудничество с Моргенштерном не скажется на развитии банка, а выбор рэпера обусловлен продвижением в конкретной аудитории.

Большая часть отзывов к сообщению носят негативный характер, а ответы Альфа-банка заминусованы. В том числе пользователи указали, что формат и содержание таких пресс-релизов демонстрируют неуважение к клиентам.

Должность Моргенштерна называется «директор по работе с молодежью». В банке утверждают, что артист будет ходить в офис. Ему поставили цель привлечь 100 тысяч новых клиентов.

Сотрудничество Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна) и Альфа-банка началось в ноябре 2020 года, когда он опубликовал рекламный ролик с названием «Клип за 10 лямов». К настоящему времени он собрал более 21 миллиона просмотров. В феврале Федеральная антимонопольная служба возбудила дело, заподозрив авторов видео в нарушении закона «О рекламе».