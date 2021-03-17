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Взломавшего Маска, Гейтса и Безоса хакера посадили в тюрьму

Взломавшего Маска, Гейтса и Безоса хакера посадили в тюрьмуГрэм Айвен КларкФото: Hillsborough County Sheriff's Office / Reuters

Подростка, которого признали виновным в организации масштабного взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter, посадили в американскую тюрьму. Как сообщает Tampa Bay Times, 18-летнего Грэма Айвана Кларка (Graham Ivan Clark) приговорили к трем годам лишения свободы.

Отмечается, что хакер, который получил доступ к аккаунтам, в том числе главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса, пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

После трех лет тюрьмы юноша будет в течение еще трех лет находиться на испытательном сроке. На момент совершения преступления Кларку было 17 лет, в связи с чем он избежал более строго наказания — для совершеннолетнего американца минимальный срок лишения свободы по таким обвинениям составляет 10 лет. Именно столько ему может грозить, если он нарушит закон во время испытательного срока.

Взломщику также запрещается пользоваться компьютерами без разрешения со стороны полиции, причем только под надзором стражей порядка. Он также дал согласие на проведение обысков в домах, которыми может владеть, и выдаст пароли от всех созданных им аккаунтов. Кларк также передал всю криптовалюту в биткоинах, заработанную на мошеннической схеме. Сумма составила около 117 тысяч долларов (примерно 8,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Одна из крупнейших хакерских атак на соцсеть произошла в ночь на 15 июля 2020 года. В списке жертв юного хакера бывший президент США Барак Обама, действующий президент страны Джо Байдена, рэпер Канье Уэст, бизнесмен Майкл Блумберг, корпорации Apple и Uber, а также многие другие. В каждом из профилей появлялись примерно одинаковые записи: пользователям предлагалось перечислить на биткоин-счет сумму, которую им обещали вернуть в удвоенном размере.

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По материалам: lenta.ru
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