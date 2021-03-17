Запрет на гей-браки признали незаконным в Японии

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Окружной суд Саппоро в Японии признал запрет на гей-браки неконституционным. Об этом пишет BBC News.

Издание отмечает, что это последняя страна «Большой семерки» (G7), которая считает гомосексуальные связи незаконными. Согласно японской конституции, брак могут оформлять только люди разного пола. Однако суд Саппоро признал, что это противоречит другой статье конституции о равенстве людей.

Такое решение вынесли в результате дела некой гомосексуальной пары, которая требовала компенсацию в размере миллиона иен (около 9 тысяч долларов) за отказ в оформлении брака. Суд Саппоро отказал в выплате, однако признал, что запрет противоречит японской конституции.

Несмотря на то что ЛГБТ-сообщество Японии сочло такой шаг невероятно важным, для полной легализации гей-браков потребуется еще много времени. BBC News считает, что нынешние власти Японии пока действуют слишком вяло.

В начале марта суд в Китае признал гомосексуальность болезнью — психическим расстройством. Как сообщили активисты, борющиеся за права сексуальных меньшинств, они в течение нескольких лет пытались оспорить в суде формулировку, использованную в университетском учебнике по ментальным отклонениям.