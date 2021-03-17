Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Запрет на гей-браки признали незаконным в Японии

Запрет на гей-браки признали незаконным в ЯпонииФото: Globallookpress.com

Окружной суд Саппоро в Японии признал запрет на гей-браки неконституционным. Об этом пишет BBC News.

Издание отмечает, что это последняя страна «Большой семерки» (G7), которая считает гомосексуальные связи незаконными. Согласно японской конституции, брак могут оформлять только люди разного пола. Однако суд Саппоро признал, что это противоречит другой статье конституции о равенстве людей.

Такое решение вынесли в результате дела некой гомосексуальной пары, которая требовала компенсацию в размере миллиона иен (около 9 тысяч долларов) за отказ в оформлении брака. Суд Саппоро отказал в выплате, однако признал, что запрет противоречит японской конституции.

Несмотря на то что ЛГБТ-сообщество Японии сочло такой шаг невероятно важным, для полной легализации гей-браков потребуется еще много времени. BBC News считает, что нынешние власти Японии пока действуют слишком вяло.

В начале марта суд в Китае признал гомосексуальность болезнью — психическим расстройством. Как сообщили активисты, борющиеся за права сексуальных меньшинств, они в течение нескольких лет пытались оспорить в суде формулировку, использованную в университетском учебнике по ментальным отклонениям.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Собчак опровергла информацию о ее встрече со скопинским маньяком
Собчак опровергла информацию о ее встрече со скопинским маньяком
Звезда «Универа» перенесла вторую операцию на груди
Звезда «Универа» перенесла вторую операцию на груди
Мария Максакова объяснила антироссийские высказывания
Мария Максакова объяснила антироссийские высказывания
Вернувшаяся из Киева Максакова оправдалась за сравнение россиян с жабами
Вернувшаяся из Киева Максакова оправдалась за сравнение россиян с
Вдова Олега Яковлева попала в психушку в разгар борьбы за наследство певца
Вдова Олега Яковлева попала в психушку в разгар борьбы за наследство
Названы богатейшие люди России будущего
Названы богатейшие люди России будущего
Деньги на бесплатную газификацию в России предложили взять с потребителей
Деньги на бесплатную газификацию в России предложили взять с
В Госдуме признали неизбежность четырехдневки
В Госдуме признали неизбежность четырехдневки
Тиньков назвал богатейших людей России будущего
Тиньков назвал богатейших людей России будущего
В Дании назвали сроки начала прокладки новой нитки "Северного потока — 2"
В Дании назвали сроки начала прокладки новой нитки "Северного потока
В Омском государственном педуниверситете открылась лаборатория «Конструкториум»
В Омском государственном педуниверситете открылась лаборатория
В ВДЦ «Смена» волонтёрам «серебряного» возраста вручили благодарности от Президента России
В ВДЦ «Смена» волонтёрам «серебряного» возраста вручили благодарности

Топ на сегодня

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на

Еще по теме

Верховный суд признал законным отказ зарегистрировать Навального кандидатом
КС Украины признал незаконным положение о статусе русского языка
Губернатор Окинавы признал решение суда по строительству аэродрома США
Император Японии Акихито может покинуть престол