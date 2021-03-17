Заставку «Вечернего Урганта» пересняли в стиле режиссера «Хардкора» Найшуллера

Анастасия Иванова

По сюжету Ургант спешит на эфир программы. Он бежит по коридорам «Останкино», расталкивая сотрудников и посетителей. По пути Иван Андреевич ввязывается в драку с пенсионерами, принимает душ, получает удар стулом от Дмитрия Нагиева и шокирует голым торсом Аллу Михееву. В конце видео ножом в живот его ранит сотрудник «Вечернего Урганта».

Ролик является пародией на фильм Ильи «Хардкор», который снят от первого лица. Саундтреком к видео стала песня Bad Motherfucker группы Biting Elbows, где режиссёр выступает в качестве вокалиста.

18 марта на экраны кинотеатров выходит его новая картина под названием «Никто». Найшуллер известен своими музыкальными клипами для группы «Ленинград» и рекламными роликами.

Сообщение Заставку «Вечернего Урганта» пересняли в стиле режиссера «Хардкора» Найшуллера появились сначала на Информационное агентство "SM News".