Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Заставку «Вечернего Урганта» пересняли в стиле режиссера «Хардкора» Найшуллера

По сюжету Ургант спешит на эфир программы. Он бежит по коридорам «Останкино», расталкивая сотрудников и посетителей. По пути Иван Андреевич ввязывается в драку с пенсионерами, принимает душ, получает удар стулом от Дмитрия Нагиева и шокирует голым торсом Аллу Михееву. В конце видео ножом в живот его ранит сотрудник «Вечернего Урганта».

Ролик является пародией на фильм Ильи «Хардкор», который снят от первого лица. Саундтреком к видео стала песня Bad Motherfucker группы Biting Elbows, где режиссёр выступает в качестве вокалиста.

18 марта на экраны кинотеатров выходит его новая картина под названием «Никто». Найшуллер известен своими музыкальными клипами для группы «Ленинград» и рекламными роликами.

Сообщение Заставку «Вечернего Урганта» пересняли в стиле режиссера «Хардкора» Найшуллера появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического маразма"
Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического
Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена
Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена
Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в "Майнкрафт"
Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет по поводу Донбасса
Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет
Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета
Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS
Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS
Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине
Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине
Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма
Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

«Годный!»: Новый клип «Ленинграда» «Вояж» набрал более 1,2 млн просмотров
Режиссер фильма «Хардкор» снял клип для The Weeknd
В Сети появился клип «Ленинграда» на песню к фильму «Ёлки-5»
Алина Кабаева стала гостьей программы "Вечерний Ургант"