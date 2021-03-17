Жизнь без стресса: как прийти к согласию с собой и с миром

Вадим Карасев

Стресс является неотъемлемой частью жизни современного человека. Несмотря на то, что в жизни каждого из нас бывают сложные моменты, избежать стресса и прийти к согласию с собой возможно. Эксперты рассказали, что для этого нужно сделать.

Существуют специальные талисманы для снятия стресса и усталости, но они работают лишь на локальном уровне, помогая бороться с трудностями и невзгодами здесь и сейчас. Что касается жизни в целом, то тут понадобится работа над собой.

Старайтесь чаще замечать что-то хорошее

Очень важно обращать внимание на что-то действительно хорошее, позитивное, благоприятное. Для начала стоит замечать это в себе самих. Например, вы можете записывать чужие комплименты в свой адрес и время от времени читать их. Можно также напоминать себе о том, что есть у вас, но нет у большинства. Например, два высших образования, своя квартира, интересное хобби, знание трех языков и так далее. Это поможет прийти к согласию с самими собой, принять себя.

После этого начните обращать больше внимания на что-то позитивное во всем, что происходит в мире вокруг. Старайтесь фокусироваться не на плохом, а на хорошем. Помните о том, что мир всегда был и будет местом, в котором негатив уравнивается позитивом. Не бывает только хорошего или плохого.

Всегда есть капля позитива в чем-то неприятном и что-то неприятное в хорошем. Именно это и отличает пессимиста от оптимиста, ведь пессимист видит толику негатива даже в самом лучшем. Если ваш стакан будет наполовину полон, а не пуст, со временем количество стресса упадет до минимальных значений, и жить станет приятнее и проще.

Старайтесь благодарить мир и людей

Благодарность является неотъемлемой частью счастливой жизни. В жизни таких людей гораздо меньше стрессовых ситуаций, потому что окружающие любят слышать «спасибо», даже если вы говорите это тем, кто выполняет свои обязанности перед вами.

Люди обожают слышать слова благодарности, но также их любит слышать и сама Вселенная. Когда вы искренне благодарите Вселенную за любовь, хорошую работу или даже за кусок хлеба на столе, она всегда начинает давать вам еще больше. Благодарность и стресс идут разными дорогами, потому что добрые люди окружены добротой. Злые же окружены жадностью, сплетнями и прочими отрицательными эмоциями.

Следите за собой

Речь идет о физическом состоянии. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что люди, которые следят за здоровьем, всегда более устойчивы к воздействию стрессов. Совсем не обязательно изнурять себя тренировками. Можно просто бегать, больше ходить пешком, правильно питаться, бороться с вредными привычками.

Человек, который прекрасно себя чувствует, всегда легче переносит стресс, потому что его энергетика сильна и нерушима. Человек, сильный телом, и духом всегда силен.

Следите за чистотой дома

В чистом доме энергетические потоки всегда циркулируют максимально интенсивно. Это значит, что все плохое быстро покидает родные стены. Отдых в таком доме всегда эффективен и помогает за кратчайшие сроки избавиться от стресса и неприятных мыслей.

Также в чистом доме чакры проживающих в нем людей открыты. Это значит, что жильцы такого дома полны сил, энтузиазма, мотивации. Любой стресс разбивается об оптимизм и не проникает внутрь. В современном ритме жизни сложно бывает следить за домом и за собой одновременно, но постарайтесь находить хотя бы 10 минут в день для уборки.

Найдите позитивных друзей

Никто не заставляет вас общаться с теми, кто постоянно ноет, жалуется, обижается или провоцирует вас не отрицательные эмоции. Старайтесь выполнять все предыдущие пункты, чтобы такие же позитивные люди тянулись к вам. Наше окружение имеет огромный вес. Общайтесь с теми, кто умеет приободрить в тяжелый момент.

Научитесь прощать

Даже самые идеальные люди иногда совершают раздражающие поступки. Прощайте тех, кто поступал с вами неправильно в прошлом или поступит в будущем. В таком случае у вас в голове будет гораздо меньше негативных мыслей, так что стресс медленно уйдет. Вы придете к согласию с собой, ведь вас перестанут одолевать обиды.