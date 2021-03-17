Звезда сказок Алексей Катышев водил молоковоз, сидел за изнасилование, пережил нападение хулиганов и умер бомжом

Влада Некрасова

На роль Васи в фильме «Огонь, вода и… медные трубы» артиста взяли без проб. Казалось, Алексей Катышев поймал удачу за хвост и обеспечил себе работу на долгие годы. Но после смерти Александра Роу сказки закончились не только для зрителей, но и для Катышева…

17 марта исполняется 72 года со дня рождения Алексея Катышева, известного по картинам «Огонь, вода и… медные трубы» и «Варвара-краса, длинная коса». Собственно, эти две ленты и стали самыми яркими в небогатой фильмографии актера, состоящей из пяти проектов. Почему же голубоглазый юноша, покоривший сердца зрителей в 1968-м, исчез с радаров уже в начале 70-х?

Из актера Катышев превратился в водителя молоковоза, а потом и вовсе остался без работы, прописки и собственного жилья. Кроме того, его судили по 117-й статье за изнасилование. Почему же удача отвернулась от баловня судьбы и любимца Александра Роу?

Роковая встреча

Катышев родился в Сталинской области Украинской ССР в простой, а по некоторым сведениям — даже весьма бедной, — семье. Когда у отца Леши обнаружили легочное заболевание, по рекомендации врача родственники переехали в Ялту. В курортном городе Алексей провел детство и юность, а после окончания школы поступил на курсы звукорежиссеров. По случайности в 1965-м он снялся в эпизоде киноальманаха «От семи 12», но об актерской карьере не помышлял.

Однажды в коридоре Ялтинской киностудии парень столкнулся с режиссером Александром Роу. Постановщик сказок был поражен: как же юноша с такими красивыми глазами и ангельским лицом не пользуется природными данными и не участвует в кастингах? Однако на предложение сняться у Роу обескураженный Катышев ответил отказом, пояснив, что занят на основной работе.

Если уж Александр Роу выбрал подходящего актера, то уже ничто не могло его остановить. Спустя полгода он уговорил Алексея прийти на пробы, но тот с треском провалился. Члены худсовета были категорически против участия непрофессионального артиста в сказке «Огонь, вода и… медные трубы», но им пришлось остаться при своем мнении: режиссер заявил, что без Катышева вообще не будет снимать фильм.

Неожиданно для окружающих и самого себя помощник оператора проснулся знаменитым актером. Но наслаждаться славой долго ему не пришлось из-за призыва в армию. После съемок с Натальей Седых и Георгием Милляром чистить ведрами картошку было особенно в тягость. Однажды солдат не выдержал и сбежал в самоволку к возлюбленной. За проступок Катышева отправили на Северный флот.

Правда, наказание в итоге превратилось для Алексея в награду: в Северноморске в парне признали звезду экрана, так что теперь его главной задачей стали поездки по соседним военным частям на творческие встречи. К тому же срок службы для Катышева сократили из-за срочной телеграммы от Роу: режиссер намеревался снять очередную сказку с новым любимцем.

В фильме «Варвара-краса, длинная коса» Алексей сыграл рыбацкого сына Андрея. На этот раз герою актера предстояло померяться силами не с Кощеем, а с подводным царем. Снявшись в тандеме с Михаилом Пуговкиным, Татьяной Клюевой и Георгием Милляром, Катышев словно подтвердил звездный статус перед публикой. Да и сам Роу вел себя с воспитанником как с большим артистом: в «райдер» входила корова, которую пасли близ площадки просто потому, что Леша обожал парное молоко.

Крушение надежд

У Алексея появилось много поклонниц, однако еще в 19 он женился на возлюбленной Ирине и показал себя как примерный семьянин. Избранница признавалась, что увести красавца пытались даже ее подруги, но Катышев устоял перед всеми соблазнами. Тяжелым испытанием для супругов стала смерть первенца: малышка скончалась через три дня после появления на свет. Пара подозревала врачей в халатности.

«Мне сказали, что девочка умерла от послеродового осложнения, хотя впоследствии кто-то обмолвился, что малютку попросту... уронили на кафельный пол. В те годы доказать что-либо было невозможно. Да и незачем. Ребенка не вернешь», — рассуждал Алексей.

Супруги не отчаялись, и спустя время Ирина подарила Алексею дочку Оксану. Что же касается карьеры, то Катышев успел сыграть Леля в «Весенней сказке» Юрия Цветкова и сняться в картине «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» и готовился приступить к работе в новом проекте Роу «Финист — Ясный сокол». Кроме того, Александр Артурович обещал посодействовать актеру с поступлением во ВГИК.

Но не успел — 28 декабря 1973-го Роу скончался в больнице. Новый режиссер «Финиста» Геннадий Васильев снимать Катышева не собирался. «Для меня это было не просто потрясение — шок. Я прекрасно понимал, что отныне моя кинокарьера закончена. Так оно и получилось. Долго никаких приглашений вообще не поступало. Затем случилось несколько работ, но маленьких, разовых. Я считался исключительно актером Роу, его любимцем. И когда Александр Артурович ушел из жизни, я оказался не у дел», — признавал Алексей.

Жена запаниковала: ни денег, ни перспектив, а к тому времени у пары уже родилась вторая дочка. Ирина настояла на том, чтоб Катышев сдал на права, и устроила его к себе на автобазу развозить молоко. Хуже всего оказалось то, что в тот период бывший актер лишился квартиры. Хотя он жил у жены, прописан был в апартаментах матери. После смерти родительницы брат обманул Алексея, продав его долю недвижимости и оставив ни с чем.

«Затем брат и вовсе пропал. Оказалось, проворовался. Его посадили. Где он сейчас, что с ним — не знаю. Племянника с тех пор я тоже не видел. Так и остался — ни кола ни двора. Считайте, в новой для себя роли. Только теперь не принца — бомжа», — сетовал Катышев в интервью.

Черная полоса

Тюрьма

Лучше условия жизни не становились: периодически разочарованный судьбой Катышев выпивал с коллегами и попадал в истории. Одна из них едва не стоила ему репутации. Как-то раз 1 мая бывший актер оказался с соседом и приятелем на тусовке, куда привели двух неизвестных девиц. Под конец вечера Алексей заснул под телевизор, а пробудился из-за криков: друзья пытались изнасиловать гостью. Артист заступился за жертву, за что получил по лицу.

На этом история могла бы закончиться, но сбежавшая девушка написала заявление в милицию не только на обидчиков, но и на Катышева. На несколько месяцев звезда сказок очутился на нарах, а вышел только потому, что истица забрала заявление в обмен на обещание одного из насильников жениться на ней…

Крах брака

Преступник и жертва действительно сыграли свадьбу. А вот Алексей после 28 лет жизни с Ириной решился на развод. Дело в том, что все эти годы супруга «пилила» и попрекала Катышева. Дошло до того, что жена сама забирала зарплату экс-актера, так как работала в бухгалтерии. И вот однажды уставший от тирании мужчина встретил давнюю знакомую, реквизитора Ялтинской студии Марину, которую не видел со съемок в Евпатории.

«Когда столкнулись, словно электрический разряд обоих пробил. Разговорились. Она — свободная, а я дошел до последнего предела, чувствовал, что не вытерплю больше стервозность Ирины, ее бесконечные унижения», — отмечал Катышев.

Если до этого жена скандалила и утверждала, что Алексей ей — как кость в горле, то теперь заявила, что он отец двоих детей и не имеет права уйти к разлучнице. Под давлением супруги мягкий и добросердечный Катышев поддался на уговоры и вернулся в семью, но вскоре об этом пожалел...

Избиение и годы нищеты

Однажды мужчина возвращался домой, и за ним погнались какие-то пьяные отморозки. Добежав до дома, в отчаянии Алексей забарабанил в дверь квартиры, но Ирина намеренно не открыла. В итоге хулиганы пробили экс-актеру череп кастетом — вмятина так и не прошла. «Кровища рекой. Супруга перепугалась и наконец-то втащила меня домой. Помню, я еще успел спросить: «Ну и чего, спрашивается, ты этим добилась?». И отрубился. Когда очухался, вернулся к Марине. Навсегда», — подчеркивал артист.

После этого Катышев появлялся дома редко, ведь дочерей Ирина настраивала против отца, а сама не стеснялась давать интервью, где выставляла экс-мужа последним подлецом. Радовала Алексея только любовь Марины: несмотря на проблемы с деньгами и то временное возвращение к жене, пассия уважала бывшего актера и заботилась о нем.

Из-за развода и ситуации с материнской квартирой Катышев остался даже без прописки, что автоматически лишало его права претендовать на стабильную работу. Тщетно знакомые обращались к мэру Ялты с просьбой выделить бывшему актеру квартиру на окраине города: в очереди Алексей не стоял, а значит, не мог получить жилье. Бороться за себя артист никогда не умел, так что просто жил как придется.

По слухам, в свое последнее лето он согласился на рабский труд на пасеке под Севастополем. Отработав положенное, Катышев был вышвырнут на трассу без денег и документов. После такого позора он слег… Кроме того, поговаривали, что осенью 2006-го на него снова напали хулиганы.

Так, в ноябре Алексей оказался в клинике, где у него обнаружили легочную и сердечную патологии, приведшие к развитию сепсиса. Бывший актер умер в 57, бездомным, разочарованным, нищим. На экране персонажи артиста всегда побеждали зло, но реальность обошлась с ним крайне жестоко…