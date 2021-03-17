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Звезда «Универа» перенесла вторую операцию на груди

Звезда «Универа» перенесла вторую операцию на грудиАнна ХилькевичФото: @annakhilkevich

Звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич перенесла вторую операцию на груди. Об этом она рассказала в публикации в Instagram.

По словам 34-летней артистки, она перенесла маммопластику в 2011 году. «В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять. Сказать, что я боялась — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу», — поделилась Хилькевич. Восстановление после первого хирургического вмешательства на бюсте, по ее словам, прошло легко, однако вскоре у нее возникли осложнения — ей понадобилось провести повторную операцию.

«Я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери. Я очень рано вернулась в активный спорт и стала поднимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани», — призналась звезда «Универа». В данный момент она восстанавливается после хирургического вмешательства.

Ранее Анна Хилькевич призналась в желании усыновить ребенка. Известно, что она воспитывает двух дочерей от второго брака с бизнесменом Артуром Волковым.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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