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14-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло хочет жить вместе с отцом

После развода Анджелина Джоли и Бред Питт бывшая пара все никак не могут решить вопрос опеки над своими детьми, передает журнал «Passion».

У бывшей пары сейчас есть шесть детей — трое совместных и еще трое приемных. Судебные разбирательства ярокй и звездной пары, по поводу опеки каждого над всеми детьми, длятся, на данный момент, уже более пяти лет. Джоли сейчас требует полной опеки над всеми детьми, Брэд Питт же в ответ требует равных прав на всех детей.

Сами дети практически не поддерживают отношения с Питом, исключение составляет сейчас лишь старшая дочь актера Шайло. Недавно 14-летняя девочка заявила, что скорее хочет переехать жить к отцу, а друзья пары в ответ призвали их прекратить конфликты ради их собственных детей.

Сообщение 14-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло хочет жить вместе с отцом появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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