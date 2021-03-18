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29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки

29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки

29-летняя Эмили Ратаковски удивила подписчиков серией весьма личных и сокровенных фотографий. Недавно известная актриса и супермодель родила первенца, ну а теперь решила поделиться с поклонниками снимками, сделанными во время родов.

Ратаковски посвятила своим воспоминаниям о родах отдельный пост. Фото в виде коллажа показывают весь процесс появления на свет сына звезды. Вернее, отображают состояние роженицы: боль во время схваток, облегчение между ними и счастье от встречи с долгожданным младенцем. Судя по появившейся в кадре мужской руке, гладящей Эмили по щеке, фотографии делал её супруг Себастьян Бир-Макклард.

Пара поженилась в 2018 году, провстречавшись перед свадьбой всего несколько недель. Сына, который появился на свет 8 марта, назвали двойным именем Сильвестр-Аполло. Ратаковски её задолго до родов шутила, что настоящий пол ребёнка узнает, когда ему исполнится 18. В среде селебрити сейчас модно свободное воспитание безо всяких там гендерных стереотипов. Знаменитости разрешают сыновьям носить платья и длинные волосы, а дочкам – короткие стрижки и бесформенные брюки с кедами.

Сообщение 29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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