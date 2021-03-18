Администрацию Байдена обвинили в открытии ящика Пандоры

Вадим Карасев

Фото: Adrees Latif / Reuters

Администрацию президента США Джо Байдена обвинили в открытии ящика Пандоры в ситуации с кризисом мигрантов и распространением коронавируса. Об этом заявил мэр города Хила-Бенд (штат Аризона) Крис Риггс в интервью RT, опубликованном в Telegram-канале.

По словам политика, в город прибывают тысячи мигрантов, но федеральные власти на границе не передают местным никакой информации по поводу состояния их здоровья — при этом они могут болеть COVID-19. Риггс считает, что это может отразиться на здоровье не только жителей Хила-Бенда, но и других американских городов.

«Здесь живет много пожилых и престарелых, на которых она [ситуация с мигрантами] может серьезно сказаться. Надеемся, что служба пограничного контроля начнет тестирование [на наличие коронавируса]... У нас не было такого кризиса с COVID-19, как в некоторых других городах Аризоны, и мы рассчитывали, что эта ситуация сохранится [стабильной]», — рассказал мэр.

Риггс подчеркнул, что возлагает ответственность не на службу пограничного контроля, а исключительно на федеральные власти. По его мнению, администрации Байдена стоит проявить инициативу и продумать план, чтобы не допустить катастрофических последствий миграционного кризиса.

10 марта издание The Washington Time писало, что Белый дом неохотно признает поток нелегальных мигрантов гуманитарным кризисом, называя ситуацию на границе «вызовом». Миграционную политику Байдена раскритиковал и бывший президент США Дональд Трамп. Он считает, что Америку ждет катастрофа из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов с южной границы. Он также заявил, что его администрация «раскусила мошеннические схемы с предоставлением убежища и победила контрабандистов, наркоторговцев и торговцев людьми».

В начале марта шериф из штата Аризона рассказал, что районы на границе США и Мексики стали менее безопасными, а также более открытыми для преступников после прихода демократа к власти.