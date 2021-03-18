«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повёл в серии второго раунда плей-офф КХЛ

Влада Некрасова

«Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:1. Первый матч серии 2 раунда плей-офф КХЛ прошёл в присутствии 6223 зрителей.

За «Ак Барсу» на 11 минуте шайбу забросил Патрис Корьме, на 24 минуте Глухов Михаил, на 27 Воронков Дмитрий и на 30 Доус Найджел. За «Салавата Юлаева» отличился лишь Владислав Картаев на 24 минуте.

После 30-й минуты «Салават Юлаев» решили сменить вратаря, и Даниил Тарасов вышел на замену Юхи Метсолы.

Следующий матч противостояния до четырёх побед пройдёт 19 марта в Казани. На данный момент счёт 1:0 в пользу «Ак Барса».

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