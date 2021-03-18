Альбина Джанабаева: «Третья беременность – безусловная радость для нашей семьи»

Влада Некрасова

Альбина Джанабаева призналась, что счастлива, ведь скоро снова станет матерью. При этом раскрывать подробности интересного положения она не хочет, считая эту информацию слишком личной.

О том, что 41-летняя Альбина Джанабаева снова беременна до недавних пор знали только ее близкие. Однако в понедельник актриса опубликовала фотографию с округлившимся животом, чем здорово удивила поклонников. Теперь же многодетная мама прокомментировала радостное событие. Как оказалось, звезде не очень импонирует ситуация, в которой на нее со всех сторон сыплются поздравления.

«Поздравлять нас пока не надо. Здесь можно просто порадоваться или промолчать. Я считаю, что рассказывать нечего — новость есть. Мы поделились своим счастьем и ситуацией, в которой живем в последнее время. Третья беременность — это безусловная радость для нашей семьи, но остальные подробности — уже слишком личное», — призналась артистка.

Джанабаева продолжает заниматься творческой деятельностью. Так, певица выпустила композицию «Пообещай», которую считает одной из самых сильных в своем репертуаре. В эфире «Русского радио» звезда рассказала, что у нее очень много творческих амбиций, которые она намерена воплощать в жизнь.

Напомним, что Джанабаева и Валерий Меладзе вместе воспитывают двоих сыновей. Старший Константин появился на свет в 2004 году, когда певец еще был женат на первой супруге Ирине. Тогда роман Альбины и Валерия были большой тайной. Звезды встречались на протяжении многих лет, но лишь в 2018-м официально зарегистрировали свои отношения. К тому моменту Меладзе уже был разведен. В этот же период на свет появился их второй сын Лука.

У Валерия есть и три старшие дочери от брака с Ириной Малухиной. В интервью женщина рассказывала, что наследницы общаются с младшими братьями, а вот с Джанабаевой не имеют никаких контактов.

Несмотря на то, что Альбина уже семь лет состоит в официальном браке, она постоянно подвергается травле. Звезду то и дело называют разлучницей, но она старается не реагировать на подобные выпады, наслаждаясь семейным счастьем.