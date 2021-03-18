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Альбина Джанабаева: «Третья беременность – безусловная радость для нашей семьи»

Альбина Джанабаева: «Третья беременность – безусловная радость для нашей семьи»

Альбина Джанабаева призналась, что счастлива, ведь скоро снова станет матерью. При этом раскрывать подробности интересного положения она не хочет, считая эту информацию слишком личной.


О том, что 41-летняя Альбина Джанабаева снова беременна до недавних пор знали только ее близкие. Однако в понедельник актриса опубликовала фотографию с округлившимся животом, чем здорово удивила поклонников. Теперь же многодетная мама прокомментировала радостное событие. Как оказалось, звезде не очень импонирует ситуация, в которой на нее со всех сторон сыплются поздравления.

«Поздравлять нас пока не надо. Здесь можно просто порадоваться или промолчать. Я считаю, что рассказывать нечего — новость есть. Мы поделились своим счастьем и ситуацией, в которой живем в последнее время. Третья беременность — это безусловная радость для нашей семьи, но остальные подробности — уже слишком личное», — призналась артистка.

Джанабаева продолжает заниматься творческой деятельностью. Так, певица выпустила композицию «Пообещай», которую считает одной из самых сильных в своем репертуаре. В эфире «Русского радио» звезда рассказала, что у нее очень много творческих амбиций, которые она намерена воплощать в жизнь.

Напомним, что Джанабаева и Валерий Меладзе вместе воспитывают двоих сыновей. Старший Константин появился на свет в 2004 году, когда певец еще был женат на первой супруге Ирине. Тогда роман Альбины и Валерия были большой тайной. Звезды встречались на протяжении многих лет, но лишь в 2018-м официально зарегистрировали свои отношения. К тому моменту Меладзе уже был разведен. В этот же период на свет появился их второй сын Лука.

У Валерия есть и три старшие дочери от брака с Ириной Малухиной. В интервью женщина рассказывала, что наследницы общаются с младшими братьями, а вот с Джанабаевой не имеют никаких контактов.

Несмотря на то, что Альбина уже семь лет состоит в официальном браке, она постоянно подвергается травле. Звезду то и дело называют разлучницей, но она старается не реагировать на подобные выпады, наслаждаясь семейным счастьем.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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