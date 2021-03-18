Алена Савкина: «У нас будет пополнение»

Вадим Карасев

Алена Савкина продолжает шокировать подписчиков. Она уже намекала на особые новости, но потом дала понять, что у них с Ильей Семиным случилась помолвка в честь воссоединения, и в этом году они решили пожениться. Подписчики успокоились, поздравили, заверили, что очень рады, что новость не о беременности, и тут Алена опубликовала пост под названием: «У нас будет пополнение».

«Короче, нам уже 3 человека абсолютно случайно говорят, что у нас скоро будет пополнение в семье. Первая - женщина на премии подошла к Илье и сказала, что он станет папой через 10 месяцев, вчера мне сказала наша няня, что сон приснился ей, и ещё одна женщина год назад сказала, что у меня родится дочка в конце 2021 года», - поделилась Алена.

Экс-участница счастлива и даже не пытается это скрыть. Алена Савкина сообщила фолловерам, что им с Ильей Семиным уже три человека предрекли ее беременность. Вещий сон видела няня Богдана, и две незнакомые женщины сказали, что у нее к концу года будет дочка. Почему-то Алена радуется таким предсказаниям, хотя времени у нее не хватает даже на сына, пишет newstes.ru.Савкина предпочитает верить, что это не просто совпадение, хотя уверяет, что они пока не думают о детях, так как предпочитают думать л карьере, квартире, машине, бизнесе. Они вместе смотрят в будущее, мотивируются и мечтают. В Семине она нашла друга, любимого, поддержку и воспитателя - ей нравится, что он иногда может ее отругать.Так как Илья не знал Алену во времена телестройки, она показала ему несколько эфиров, и он был шокирован тем, какая она была драчливая и истеричная. Даже сказал ей, что с такой, какой она была, он бы ни за что не строил отношения. Похоже, Алена считает, что она сильно изменилась, хотя фолловеры с ней не согласны.Многие помнят, что на проекте Алена готова была рожать второго ребенка от каждого своего партнера, о чем и поспешили ей напомнить. Не хотят пользователи воспринимать ее рассказы о красивой любви, постоянно сомневаются, что у нее что-то получится. И, может, не зря? Все-таки нельзя подписчиков посвящать во все свои личные переживания?