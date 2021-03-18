Альфа-банк пообещал выплатить вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках

Вадим Карасев

"Альфа-банк" пообещал выплатить деньги за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет их поймать. Сумма одного вознаграждения равняется 1 млн руб., а в целом кредитная организация планирует потратить на этот проект 5 млн руб, пишет РБК.

"Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия", — уточнили в банке.

Полезными для правоохранительных органов считаются номера телефонов, записи разговоров, контакты кол-центров аферистов и пр. Все это можно предоставить с 17 марта по 30 апреля с помощью специального сайта и почтового ящика. Выплаты будут перечислять только на счета в "Альфа-банке".

"Тинькофф-банк" также прорабатывает планы по поощрению информаторов о телефонных преступниках. В "Райффайзенбанке" и банке "Открытие" пока о таком не думают — их представители низко оценили эффективность этой меры.

Ранее NEWSTES писал, что злоумышленники придумали новую схему обмана с повторными звонками.