Алина Галимова недовольна работой Никиты Рудакова

Вадим Карасев

Алина Галимова провела несколько недель на родине. Девушка признавалась, что сама толком не знает, что у них с Никитой Рудаковым, намекала на беременность, но не получила должной реакции - Никита нашел себя сначала просто развлечение в виде работы для Тани Строковой, а затем даже начал получать от нее оплату, так как Таня заметила, что его ролики нравятся фолловерам.

«Я ему не плачусь, справлюсь сама, не чувствую себя счастливой в данный момент времени», - жалуется Алина.

Не складываются отношения у Алины Галимовой и Никиты Рудакова. Девушка вернулась в Москву и заметила, что жених не готов уделять ей время. На недостаток внимания она жаловалась и раньше, когда у Рудакова было больше свободного времени. Ну а сейчас он чрезмерно занят у Тани Строковой, у которой он работает видеографом круглосуточно, пишет newstes.ru.Галимова вернулась в столицу, но вместо радости встречи увидела равнодушие и круглосуточную занятость. Рудаков отправился с Таней к ее родне, а Алине остается только возмущаться тем, что для нее он якобы никогда не создавал шедевры, а работал спустя рукава, как будто впервые взял камеру.Фолловерам любопытно, что происходит в паре, очевидно, что расставание не за горами. Никиту уже подозревают в романе с Таней, хотя она уверяет, что ничего, кроме дружбы, между ними нет. Да и платить она ему решила сама, потому что ее подписчики очень довольны его работами. В отличие от некоторых подписчиков самого Рудакова, возмущающихся, что он всю ленту забил Татьяной.Поклонники ее поддерживают и выражают недовольство тем, что Никита не хочет помогать своей девушке, хотя у нее столько планов на свою карьеру. Разве Галимовой помешал бы видеограф, который с ней рядом круглосуточно? И почему было не отправиться к родне избранницы? неужели о Строковой Никите проще и приятнее общаться?