Американские СМИ назвали "кошмаром НАТО" появление Су-57 в Турции

Вадим Карасев

Появление на вооружении у Турции российского истребителя пятого поколения Су-57 станет для Североатлантического альянса "кошмаром", считают авторы американского издания 19FortyFive.

В публикации говорится, что в связи с санкциями Вашингтона, сделавшими невозможным приобретение Анкарой F-35 Lightning II, взгляды турецких военных чиновников устремились в сторону Су-57. Недавно в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству допустили поставки турецкой стороне Су-35 и Су-57.

Помимо этого, турецкий оборонпром ведет разработку собственного истребителя, известного под условным названием TF-X. Если вопрос о покупке Су-57 не будет решен положительно, Россия может помочь туркам в создании собственной модели — в частности, поставками двигателя Р-33, устанавливающегося сейчас на МиГ-29 и МиГ-35 и потенциально подходящего для TF-X.

"TF-X был разработан совместно с британской компанией BAE Systems и призван заменить истребители F-16 Fighting Falcon, которые в настоящее время находятся на вооружении ВВС Турции. Кроме того, Анкара объявила, что самолет, который еще предстоит построить, будет предлагаться на экспорт", – напоминает автор статьи.

Как сообщал NEWSTES, ранее Су-57 попал в список "крутейших" самолетов по версии издания Popular Mechanics.