Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Американские СМИ назвали "кошмаром НАТО" появление Су-57 в Турции

Американские СМИ назвали "кошмаром НАТО" появление Су-57 в Турции

Появление на вооружении у Турции российского истребителя пятого поколения Су-57 станет для Североатлантического альянса "кошмаром", считают авторы американского издания 19FortyFive.

В публикации говорится, что в связи с санкциями Вашингтона, сделавшими невозможным приобретение Анкарой F-35 Lightning II, взгляды турецких военных чиновников устремились в сторону Су-57. Недавно в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству допустили поставки турецкой стороне Су-35 и Су-57.

Помимо этого, турецкий оборонпром ведет разработку собственного истребителя, известного под условным названием TF-X. Если вопрос о покупке Су-57 не будет решен положительно, Россия может помочь туркам в создании собственной модели — в частности, поставками двигателя Р-33, устанавливающегося сейчас на МиГ-29 и МиГ-35 и потенциально подходящего для TF-X.

"TF-X был разработан совместно с британской компанией BAE Systems и призван заменить истребители F-16 Fighting Falcon, которые в настоящее время находятся на вооружении ВВС Турции. Кроме того, Анкара объявила, что самолет, который еще предстоит построить, будет предлагаться на экспорт", – напоминает автор статьи.

Как сообщал NEWSTES, ранее Су-57 попал в список "крутейших" самолетов по версии издания Popular Mechanics.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Инвесторы с Reddit переключились на горилл
Инвесторы с Reddit переключились на горилл
Аналитик предсказал обвал рубля
Аналитик предсказал обвал рубля
Опрос определил самого популярного у россиян поэта
Опрос определил самого популярного у россиян поэта
При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек
При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек
В Европе сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом
В Европе сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Захарова ответила украинскому послу на слова об ответственности Германии за Крым
Захарова ответила украинскому послу на слова об ответственности
Два девятилетних мальчика напали на пенсионера и были арестованы
Два девятилетних мальчика напали на пенсионера и были арестованы
В Приморье не видят предпосылок для остановки промысла сардин иваси
В Приморье не видят предпосылок для остановки промысла сардин иваси
Если б я был султан: три жены Дмитрия Тарасова и тройные проблемы
Если б я был султан: три жены Дмитрия Тарасова и тройные проблемы
Дочь Валентины Легкоступовой: «Фирсов врет постоянно, то видел, как мама упала, то нет»
Дочь Валентины Легкоступовой: «Фирсов врет постоянно, то видел, как
Роковая ошибка: Иран официально признал, что украинский «Боинг» сбили умышленно
Роковая ошибка: Иран официально признал, что украинский «Боинг» сбили
В бундестаге ответили на призыв Киева к Берлину помочь "вернуть" Крым
В бундестаге ответили на призыв Киева к Берлину помочь "вернуть" Крым

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил посадку за полярным кругом
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил
Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации
Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть"

Еще по теме

Россия поможет Турции в создании истребителя пятого поколения
Россия получила несколько предложений о продаже новейших МиГ-35
Россия подтвердила переговоры с Турцией о поставках С-400
Индия назвала условия закупки новейших Су-57