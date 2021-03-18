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Американский сенатор жестко раскритиковал самого богатого человека мира

Американский сенатор жестко раскритиковал самого богатого человека мираДжеф БезосФото: Lefteris Pitarakis / AP

Американский сенатор Берни Сандерс жестко раскритиковал генерального директора Amazon и самого богатого в мире человека Джеффа Безоса за корпоративную жадность, пишет Business Insider.

«Безос и Маск владеют большим состоянием, чем беднейшие 40 процентов американцев. Между тем мы наблюдаем самый высокий уровень голода в стране, чем когда-либо за последние десятилетия», — сказал Сандерс в своем вступительном слове на слушаниях бюджетного комитета сената.

Он отметил, что Безос мешает сотрудникам Amazon вступить в профсоюз. Сандерс указал на несоответствие между ростом благосостояния миллиардера и борьбой за достойную оплату труда рядовых рабочих. «Безос стал богаче на 77 миллиардов долларов во время пандемии, при этом отказав сотням тысяч работников Amazon в оплачиваемом отпуске по болезни», — сказал он.

Сандерс добавил, что Безос не одинок в таком подходе, и осудил «корпоративную жадность», которая ведет к неравенству доходов.

Ранее группа американских сенаторов во главе с Элизабет Уоррен предложила ввести в стране налог для сверхбогатых. Для миллиардеров в США инициатива может обернуться многомиллиардными ежегодными налоговыми отчислениями.

По мнению авторов инициативы, подобные сборы сделают ситуацию в стране более справедливой и позволят казне собрать дополнительно около трех триллионов долларов налогов в течение 10 лет.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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