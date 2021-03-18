Аналитик оценила необходимую сумму денег для отказа от работы навсегда

Вадим Карасев

Фото: Pixabay.com

Какой бы суммой человек ни владел, отказаться от работы навсегда не получится, даже если эта работа будет носить другой характер. Имеющуюся на руках сумму нужно будет сохранить и преумножить, что занимает столько же времени, сколько и традиционная работа. Размер такой суммы оценить должен каждый сам, заявила в беседе с агентством «Прайм» аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

Она отметила, что люди, которые выиграли лотерею или сорвали джек-пот, как правило, тратят деньги на мелочи, не задумываясь о завтрашнем дне. «Это истории американцев, которых с детства приучают к ценностям капитализма и умению обращаться с деньгами. Если даже там эти навыки не всегда срабатывают, что говорить о России, где любимая сказка про Емелю: сиди на печи, щука сама все сделает», — сыронизировала эксперт.

Прежде всего, нужно оценить, сколько денег будет достаточно для комфортной жизни. Это, по словам финансиста, большая работа по финансовому планированию. Кроме того, размер этой «суммы мечты» нужно контролировать и корректировать в зависимости от реалий. И, наконец, накопленные деньги нужно правильно инвестировать, что тоже нелегко, напомнила Афанасьева.

Ранее почти четверть россиян признались, что при увольнении им не хватит денег даже на неделю. При этом каждый пятый участник опроса рассказал, что может позволить себе искать работу две недели прежде чем начнет испытывать финансовые трудности.