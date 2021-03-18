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Аналитик предсказал обвал рубля

Аналитик предсказал обвал рубляФото: Pixabay

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в разговоре с «Российской газетой» предсказал, когда произойдет обвал рубля.

По его мнению, во второй половине 2021 года ожидается снижение стоимости рубля. Он пояснил, что будет расти спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок. «Ожидаем умеренного ослабления рубля к концу года до 77 к доллару и 90 к евро», — сказал Васильев. При этом рост спроса будет связан с открытием границ и восстановлением экономики России, уточнил он.

Аналитик также подчеркнул, что второе полугодие для российской валюты традиционно более слабое. Это будет объясняться выплатами дивидендов иностранным инвесторам и ростом платежей по внешнему долгу.

В то же время у доллара в этом году будет поддержка, из-за которой он сможет давить на валюты в развивающихся странах мира, считает эксперт. В первую очередь такой поддержкой станет повышение уровня инфляции в мире. Кроме того, росту доллара будет способствовать рост рыночных ставок.

Минфин России с 5 марта увеличил ежедневные покупки валюты почти втрое. До 6 апреля ведомство приобретет валюту на общую сумму 148,1 миллиарда рублей (два миллиарда долларов). Такие действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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