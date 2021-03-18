Аналитик предсказал ослабление рубля

Алексей Вольцев

Совкомбанка

К середине года курс российской валюты может составить 77 рублей к доллару и 90 рублей к евро. Такой прогноз озвучил главный аналитик "" Михаил Васильев.





"Вторая половина года традиционно более слабая для рубля, в том числе из-за увеличения выплат по внешнему долгу и дивидендов иностранным инвесторам", — сказал эксперт "Российской газете".

Другая причина, как считает Васильев, в том, что экономика начинает восстанавливаться, страны открывают границы: в результате будет расти спрос на валюту для зарубежных поездок.

Джо Байдена о "вмешательствах" России в выборы в Соединенных Штатах: доллар подскакивал до 74 рублей, еврочуть выше 88 рублей.

Сегодня национальная валюта в начале торгов по-разному меняется к доллару и евро на дешевеющей нефти и после вчерашнего падения: курс американской валюты расчетами "завтра" по состоянию на 07:17 (мск) поднялся до 73,78 рубля, евро — снизился до 88,21 рубля.