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Андрей Киселев назвал главную климатическую угрозу для России

Как сообщает источник Lenta.ru, ученый Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев объявил основной климатической проблемой для РФ глобальное потепление. По мнению научного сотрудника, на территории России потепление придет в 2,5 раза раньше, чем в других странах мира.

Как сообщает исследователь, этот ситуация объясняется тем, что в средней широте Северного полушария сухопутная территория меньше, чем океан. Из этого следует, что между сушей Земли и атмосферой нет нужного теплообмена, и температура изменяется в разы быстрее.

Андрей Киселев сказал, что увеличение постоянной температуры имеет и плюсы, и минусы. Из-за потепления на территории России будут произрастать новые сельскохозяйственные культуры, но они будут нуждаться в особом уходе из-за паразитов. Самая большая проблема – это таяние ледников.

Сообщение Андрей Киселев назвал главную климатическую угрозу для России появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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