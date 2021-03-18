Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта

Анастасия Иванова

Посол России в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций, говорится в заявлении посольства РФ в США.

"Посол России в США Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", - сообщается в заявлении.

Ранее МИД РФ сообщил, что посол РФ в США Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".