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Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным

Байден проигнорировал вопрос о разговоре с ПутинымДжо БайденФото: CARLOS BARRIA / Reuters

Президент США Джо Байден проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

После окончания выступления Байдена по поводу борьбы с распространением коронавируса один из журналистов выкрикнул вопрос о предложении российского президента. Глава США не стал отвечать и поспешил удалиться с трибуны в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.

Ранее в Белом доме ответили на предложение президента Путина провести в прямом эфире беседу с американским лидером. Псаки рассказала, что Байден уже поговорил с Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Российский президент пояснил, что мог бы обсудить со своим американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. Путин добавил, что на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером Джо Байденом либо в пятницу, либо уже после своей поездки.

В мире

По материалам: lenta.ru
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