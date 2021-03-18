Байден задумал новые санкции против «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Фото: Christian Charisius / REUTERS

Администрация США во главе президентом Джо Байденом задумала дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

Среди прочего, рестрикции могут быть наложены на швейцарскую компанию-оператора газопровода Nord Stream AG. Кроме того, под ударом оказалась страховая компания, которая работает с судами-трубоукладчиками, а также «другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта».

Ранее телеканал CNN сообщил, что новые санкции против России, вероятно, введут уже на следующей неделе. Поводом для них станет доклад американской разведки о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2020 года.

В документе указано, что российские власти пытались дискредитировать Байдена и «посеять рознь» в американском обществе.

17 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии сменили тактику в борьбе за «Северный поток-2». Чтобы избежать давления со стороны США, в правительстве решили затянуть время и перейти к конкретным предложениям только после того, как маршрут будет построен. В Берлине полагают, что президент США Джо Байден, в отличие от его предшественника Дональда Трампа, отнесется к ситуации прагматично и не пойдет на принцип.