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Бари Алибасов-младший: «После 20 лет в психушке, моя мать чувствует себя полезной. Моет полы»

Бари Алибасов-младший: «После 20 лет в психушке, моя мать чувствует себя полезной. Моет полы»

Бари Алибасов-младший уверен, что его мать наконец-то счастлива. С недавних пор женщина находится рядом с отцом своего единственного сына, и в их отношениях царит идилия.


У Бари Алибасова было много жен, любовниц и муз, но Елена Уронич всегда стояла в этом списке особняком. Женщина родила продюсеру единственного сына, при этом их отношения всегда были сложными. Как признался наследник пары, из-за психического недуга его мать долго не могла найти себя в этой жизни. Однако с недавних пор она является счастливым человеком.

«После 20 лет, проведенных в психушке, и трех лет реабилитации в Москве, она наконец-то чувствует себя полезной. Она моет полы, посуду», — поделился наследник Алибасова.

Ранее появлялись слухи, что продюсер вновь сошелся с Уронич. Якобы бывшие влюбленные сблизились и даже подумывают о свадьбе. Однако сам Алибасов данные домыслы опроверг. «Это глупый вопрос. Как вы сами думаете, можем ли мы пожениться? Конечно, нет», — сообщил шоумен в телефонном разговоре во время пресс-конференции, организованной его сыном.

А вот о воссоединении с Лидией Федосеевой-Шукшиной Алибасов все еще размышляет. Продюсер признался, что считает актрису уникальной женщиной. Сейчас бывшие супруги не видятся, но в будущем шоумен мечтает вновь наладить контакт с Федосеевой-Шукшиной.

В последнее время все чаще появляются слухи о проблемах Бари Каримовича со здоровьем. Эту информацию подтвердил и Алибасов-младший. При этом наследник звезды заверил журналистов, что его отец получает необходимый уход и постоянно находится под наблюдением специалистов.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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