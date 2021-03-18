BigHit обвинили в рабской эксплуатации BTS: «Они вынуждены сексуально ублажать политиков»

Лидия Мартынова

Участники популярной южнокорейской к-поп группа BTS c самого раннего детства прокладывали себе дорогу к мечте. В юношестве парни занимались музыкой, выступали и ездили по кастингам. Однако не все одобряют такие методы становления.

На днях на одном из северокорейских пропагандистских сайтов Arirang Meari появилась статья, в которой обвиняли лейбл Big Hit в рабской эксплуатации. По их мнению, айдолы с самого раннего детства выуждены подчиняться невероятно несправедливыми контрактам.

«Молодые певицы даже вынуждены сексуально ублажать политиков и промышленников. Многие молодые певцы страдают от душевных и физических болей и находятся, по сути, в тюрьме. Некоторые из них даже покончили с собой, оставив предсмертные записки», — отметили авторы статьи.

По словам издания, и не только BTS, но и другие популярные к-поп группы страдают и не имеют свободы. Кроме того, отмечается, что музыканты не могут получить нормального образования, которое пригодится в будущем. Правда, в подтверждении своих слов издание из Южной Корее не предоставило никаких доказательств. В результате, другие СМИ отметили, что Arirang Meari — полностью пропагандистская статья.