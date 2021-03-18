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Билли Айлиш ошеломила поклонников внезапной сменой имиджа

Билли Айлиш ошеломила поклонников внезапной сменой имиджа
Американская певица Билли Айлиш отказалась от зеленых и черных волос и стала блондинкой. О неожиданном преображении она сообщила в Instagram.
[media=https://www.instagram.com/p/CMhrplwBoJ8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

На ролике, опубликованном в соцсети, семикратная обладательница премии "Грэмми" находится в павильоне и взмахивает пышной копной светлых волос. Позже Билли разместила снимок, на котором задумчиво смотрит в зеркало.

"Ущипните меня", — с иронией написала исполнительница.

За несколько часов видео набрало больше 20 миллионов просмотров, а снимок — 16 миллионов лайков. В комментариях удивленные резкой сменой имиджа пользователи отметили, что Билли Айлиш теперь выглядит намного лучше, чем прежде.


"Чертовски круто выглядишь с новым цветом волос", "Боже! Какая же ты хорошенькая", — написали ей поклонники.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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