Билли Айлиш ошеломила поклонников внезапной сменой имиджа

Влада Некрасова

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Американская певица Билли Айлиш отказалась от зеленых и черных волос и стала блондинкой. О неожиданном преображении она сообщила в Instagram.

На ролике, опубликованном в соцсети, семикратная обладательница премии "Грэмми" находится в павильоне и взмахивает пышной копной светлых волос. Позже Билли разместила снимок, на котором задумчиво смотрит в зеркало.

"Ущипните меня", — с иронией написала исполнительница.

За несколько часов видео набрало больше 20 миллионов просмотров, а снимок — 16 миллионов лайков. В комментариях удивленные резкой сменой имиджа пользователи отметили, что Билли Айлиш теперь выглядит намного лучше, чем прежде.

"Чертовски круто выглядишь с новым цветом волос", "Боже! Какая же ты хорошенькая", — написали ей поклонники.