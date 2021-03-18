Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Блогер Ивангай рассказал Дудю об опыте употребления наркотиков

Блогер Ивангай рассказал Дудю об опыте употребления наркотиковКадр: вДудь / YouTube

Певец и блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю об опыте употребления наркотиков. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале Дудя.

Ивангай заявил, что считает наркотиками то, что является вредным, вызывает зависимость и не имеет медицинских показаний к употреблению. «Кофе, по-моему, тогда наркотик. Алкоголь тогда наркотик, никотин тогда наркотик», — поделился соображениями блогер.

Дудь обратил внимание Рудского на то, что его высказывания о наркотиках не соответствуют истории о личном опыте: незадолго до этого Ивангай признался, что из-за марихуаны испытывал панические атаки и считал, что за ним следят российские спецслужбы. «О какой пользе может идти речь, если она [марихуана] мозги в бантик сворачивает?» — спросил журналист.

Рудской в ответ на это заявил, что у него под воздействием наркотиков всплывают страхи, нежели «какие-то надумки». «Все неоднозначно. Это действительно сложная субстанция, которую надо изучать», — подвел итог Ивангай.

Он также рассказал, что впервые попробовал марихуану после окончания школы. Затем он долгое время не употреблял наркотики, но в итоге снова вернулся к ним. 25-летний блогер признался, что Помимо марихуаны также принимал несколько различных психоделиков.

В интервью Ивангай также рассказал Дудю о том, сколько он зарабатывает на YouTube. По его словам, на пике популярности он мог заработать 20 тысяч долларов в месяц (1,5 миллиона рублей).

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Песков советовал полку Кадырова обращаться в суд, а не жаловаться Путину
Песков советовал полку Кадырова обращаться в суд, а не жаловаться
Путину доложили о зарплатах врачей в новом медцентре в Симферополе
Путину доложили о зарплатах врачей в новом медцентре в Симферополе
В Адыгее работает 31 пункт вакцинации от коронавируса
В Адыгее работает 31 пункт вакцинации от коронавируса
Жители Грузии требуют отстранить своего конкурсанта Кипиани от Евровидения-2021
Жители Грузии требуют отстранить своего конкурсанта Кипиани от
В Удмуртии задержан мигрант за организацию “резиновой квартиры” 8 гастарбайтерам
В Удмуртии задержан мигрант за организацию “резиновой квартиры” 8
Путин ответил на слова Байдена в свой адрес
Путин ответил на слова Байдена в свой адрес
Стали известны итоги финала Олимпиады Кружкового движения НТИ по профилю «Автономные транспортные системы»
Стали известны итоги финала Олимпиады Кружкового движения НТИ по
В Москве подвели итоги конкурса «Доброволец года – 2021»
В Москве подвели итоги конкурса «Доброволец года – 2021»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете обсудят новые модели подготовки будущего учителя
В Самарском государственном социально-педагогическом университете
СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения
СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения
В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил Путин
В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил
ЕС не увидел причин для санкций против российских олигархов
ЕС не увидел причин для санкций против российских олигархов

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть"
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с

Еще по теме

Бывший самый популярный в России блогер раскрыл Дудю заработок на YouTube
Ивангай вернулся на YouTube и рассказал, где пропадал два года
Ивангай признался, что принимал наркотики: «Из-за допинга я перенес клинические операции»
Джастин Бибер рассказал о первом опыте употребления наркотиков в 13 лет