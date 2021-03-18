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Блогер погладил по груди 15-летнюю дочь и был арестован

Блогер погладил по груди 15-летнюю дочь и был арестованФото: Hasan Tunçlar

Турецкий TikTok-блогер Хасан Тунчлар (Hasan Tunçlar) опубликовал ролик, в котором провел рукой по груди своей 15-летней дочери, сидевшей рядом с ним на диване. После этого мужчину арестовали. Его подозревают в жестоком обращении с ребенком, сообщает Daily Sabah.

Журналисты отмечают, что Тунчлар не только совершил некорректный поступок по отношению к несовершеннолетней дочери, но и неуместно высказался о ее красоте. «Хвала богу, она сладка, как сливки», — заявил блогер. Его слова и действия обеспокоили зрителей, а затем и полицейских.

В результате местные стражи правопорядка арестовали отца, а девочку взяли под свою опеку социальные службы.

«Ребенок находится под защитой, и мы продолжим судебный процесс в связи с инцидентом», — говорится в заявлении министерства семьи, труда и социальной политики. Представители ведомства ответили, что министерство будет выступать истцом в судебном разбирательстве против Тунчлара.

Ранее китайский блогер по имени Чао (Chao) вместе с матерью инсценировал ДТП на дороге в городе Чжэнчжоу ради повышения своей популярности в главной местной соцсети Weibo. В результате они оба провели несколько суток под арестом.

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По материалам: lenta.ru
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