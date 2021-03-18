Блогеры в телевизоре: топ-5 сериалов со звездами TikTok в главных ролях

Анастасия Иванова

Любители «липсинков» и танцевальных видеороликов сейчас на слуху. О них говорят в СМИ, в социальных сетях и просто на улице. Можно увидеть юных звезд ТикТока даже по телевизору. Они не только дают интервью популярным телеканалам, но и снимаются в сериалах.

Чтобы посмотреть сериалы с любимчиками в главных ролях, стоит обзавестись телевизором с большим экраном. Для комфортного просмотра киноконтента и «тиктоков» отлично подойдет телевизор Samsung The Sero. Топ лучших сериалов с блогерами в главных ролях представлен ниже.

«Отпуск»

Комедийный телесериал, главную роль в котором сыграла Валя Карнавал. Стоит отметить, что с актерской задачей девушка справилась весьма неплохо. Она отлично влилась в «касты» сериала и быстро наладила контакт с коллегами. В кадре Вале пришлось плакать, смеяться и остроумно шутить. Как утверждает сама блогерша, сниматься ей очень понравилось.

«Отпуск» — легкая история о семейных отношениях, юношеской любви, неразделенных чувствах и предательстве.

Резюмируем: фанатам Karna.val точно понравится.

Для олдов: одну из самых запоминающихся ролей в сериале исполняет Павел Майков — тот самый Пчёла из «Бригады».

«Даня, извини»

Забавная история о скромном, но симпатичном и приятном парне по имени Даня. Кличка «Даня-извини» привязалась к нему из-за чрезвычайно сдержанного и застенчивого характера.

Роль Дани досталась Алексею Лукину — актеру, который полюбился зрителям благодаря сериалу «Ивановы-Ивановы». Его партнершей по съемочной площадке стала «легенда Ютуба» и яркая звезда ТикТока — Мари Сенн.

Сериал точно понравится зрителям, которые любят сюжеты с элементами интерактива.

«Школа»

Украинский сериал о проблемах и взаимоотношениях старшеклассников вышел в 2018 году. Тогда его главные герои еще не думали, что станут звездами не только на ТВ-экранах, но и в TikTok.

Большую аудиторию в популярной социальной сети успели собрать многие актеры «Школы». Среди них:

Аня Тринчер,Лиза Василенко,Ира Кудашова,Оля Шелби,Даниил Черкас (Даня Вегас).

Некоторые из ребят успели пожить вместе в ТикТок доме Top Team House. Именно благодаря совместному творчеству о них узнали те фанаты, которые не смотрели «Школу».

«Встречи, расставания, поцелуй»

Это рекламный проект, созданный для продвижения одного из известных дейтинг-сервисов. Несмотря на коммерческий характер, мини-сериал получился интересным и захватывающим. В нем сыграла Дина Саева — владелица одного из самых просматриваемых TikTok-аккаунтов в русскоязычном сегменте. Также главную роль исполнил Антон Шастун — актер шоу «Импровизация» и «краш» миллионов девушек.

Серии длятся всего по 7 минут, поэтому посмотреть весь проект можно за короткий промежуток времени.

«Ботаны»

Сериал «Ботаны» вышел в 2015 году, когда TikTok еще не существовал. Однако связать социальную сеть с молодежной комедией все-таки можно, ведь главную роль в ней сыграл Герман Черных. Тогда он был начинающим актером и певцом, а сейчас является еще и ярким представителем многочисленной армии ТикТок-блогеров.

Коллегами Германа по съемочной площадке стали актеры:

Тимур Ефременков,Артем Лысков,Константин Давыдов,Артем Маркарьян.

Речь в сериале идет о ребятах, которые только начали нести армейскую службу. Они не приспособлены к распорядку и далеки от военного устава и строгой дисциплины. Однако с каждым днем их жизнь меняется все сильнее.

Сериалы позволяют посмотреть на звезд TikTok под другим углом. Они требуют более основательного подхода, чем короткие развлекательные видеоролики.