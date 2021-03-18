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"Будем вкалывать плазму": Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни

"Будем вкалывать плазму": Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни

30-летняя Регина Тодоренко удивила поклонников неожиданной новостью. Звезда "Орла и решки" рассказала, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь, сообщает "Пятый канал".

В Stories Регина Тодоренко опубликовала кадры из процедурного кабинета специалиста, где ей делают укол в белое пятно на ноге. Как выяснилось, врачи поставили звезде необычный диагноз - витилиго.

"Друзья мои, я забыла вам сказать. У меня же какая-то есть неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Она неизлечимая, но я все-таки стараюсь ее устранить. Извините за волосатые ноги, я просто бодипозитивна. Вот здесь у меня белое пятно, сейчас мы сюда будем вкалывать плазму. Ну, c Богом", - сказала телеведущая.

По признанию Регины Тодоренко, раньше она стеснялась говорить о своем недуге и все время закрашивала колено, чтобы никто не заметил ее "несовершенство". Звезда поделилась своими ощущениями от уколов.

"Ничего не чувствую вообще. Будем надеяться, что мне это поможет. Или я могу быть как модель известная, у которой тоже витилиго. У всех великих людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона", - заявилв телеведущая на видео.

Как отмечается, витилиго является нарушением пигментации, происходящем при исчезновении из кожи окрашивающего ее меланина. Причинами этого могут становиться воспалительные и некротические процессы на коже, нейроэндокринные или аутоиммунные факторы, а также воздействие химических веществ и некоторых лекарств.

До этого Регина Тодоренко удивила поклонников неожиданным заявлением. Звезда призналась, что купила своему маленькому сыну своего рода "путеводитель по фекалиям".

"Вы удивитесь, но вопрос меня порадовал! Ведь есть естественные вещи, о которых взрослые стесняются говорить и умалчивают, а дети абсолютно искренне исследуют этот мир. Когда-то давным-давно я путешествовала по Швеции. Мне в руки попала шокирующая книга. Не побоюсь выразиться прямолинейно, это было пособие про фекалии животных с живыми выдвигающимися картинками, где необходимо было разгадать животное по форме какашек", — рассказала Регина Тодоренко.

По признанию телеведущей, увидев этот "литературный шедевр", ее охватил ужас, потом стыд, после чего она "ржала во весь голос".

Через несколько лет я родила и, теперь будете смеяться вы, купила в книжном магазине детскую книжку под названием "Что в твоём подгузнике", Гвидо Генехтен (бельгийский писатель), где мышонок путешествует по подгузникам разных животных изучая, что внутри. И да, именно эта книга помогла убедить ребёнка, что горшок — отличное место для "секретных делишек". Когда сыну 2 года, наверное, можно порадоваться, что подгузник остался только на ночь! УРА порой странной, но эффективной литературе! Теперь осталось понять, что делать с ночью?

Как писал NEWSTES, ранее Регина Тодоренко показала свой раритетный "репортаж" 97-го года.

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По материалам: uposters.ru
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