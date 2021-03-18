Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Бурение скважины в Азовском море с пресной водой для Крыма начнется в апреле

Бурение скважины в Азовском море с пресной водой для Крыма начнется в апреле

Бурение скважины в Азовском море с пресной водой для Крыма начнется в апрелеФото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В апреле начнутся работы по бурению скважин на дне Азовского моря, чтобы обеспечить Крым пресной водой, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснулина.

«Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле выйдем на бурение первых скважин», — отметил он.

Хуснулин добавил, что на дне моря есть огромные запасы питьевой воды, но пока неизвестно, как далеко они находятся от берега и на какой глубине. По его словам, к июлю станет понятно, какие объемы будут давать эти источники. Пуск воды планируется опробовать по Северо-Крымскому каналу.

1 марта в Крыму была запущена опытная эксплуатация нового водозабора на реке Бельбек под Севастополем. Также завершается строительство второго водозаборного узла для подачи артезианской воды в Симферополь.

Ранее представитель МИД Мария Захарова говорила, Россия обеспечит полуостров надежным водоснабжением вопреки «козням» Украины. Власти Крыма будут судиться с Киевом из-за ущерба, причиненного водной блокадой.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В ВОЗ задумались об отказе от версии об утечке коронавируса из лаборатории
В ВОЗ задумались об отказе от версии об утечке коронавируса из
В ЕС объявили о безопасности вакцины AstraZeneca после случаев тромбоза
В ЕС объявили о безопасности вакцины AstraZeneca после случаев
Раскрыты причины перехода Байдена на личности
Раскрыты причины перехода Байдена на личности
Сколько стоит новый автомобиль Дани Милохина?
Сколько стоит новый автомобиль Дани Милохина?
В сети обсуждают выход Прилучного и Карпович:» Алкоголь его больше интересует, чем Мира»
В сети обсуждают выход Прилучного и Карпович:» Алкоголь его больше
Теперь официально пара! Прилучный появился на важном событии вместе с Карпович
Теперь официально пара! Прилучный появился на важном событии вместе с
Представитель Manizha отреагировала на проверку ее песни в СК
Представитель Manizha отреагировала на проверку ее песни в СК
Концерн BMW прогнозирует рост прибыли в 2021 году
Концерн BMW прогнозирует рост прибыли в 2021 году
В сети опубликована прослушка матерящегося по-русски Порошенко после звонка Байдена
В сети опубликована прослушка матерящегося по-русски Порошенко после
Sabah: Президент РФ Путин действительно убил глобальную гегемонию США
Sabah: Президент РФ Путин действительно убил глобальную гегемонию США
Роман Старовойт: «слова Байдена – это страх и бессилие перед Россией»
Роман Старовойт: «слова Байдена – это страх и бессилие перед Россией»
МИД ждет посла Антонова для выработки подходов дальнейшей политики с США
МИД ждет посла Антонова для выработки подходов дальнейшей политики с

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от

Еще по теме

В Крыму нашли способ обойти водную блокаду
В Крыму заявили о необходимости создания стратегии водоснабжения без Украины
В Крыму нашли огромные запасы подземных пресных вод
МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым