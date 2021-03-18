Бутина представила фонд "Своих не бросаем"

Лидия Мартынова

Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте РФ Мария Бутина представила свой фонд "Своих не бросаем", целью которого является возвращение на родину россиян, попавших в заключение за рубежом, а также борьба за права соотечественников, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в других странах.

"Основной задачей фонд ставит борьбу за права наших сограждан на площадках международного права, таких как ЕСПЧ, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ...10 марта 2021 года мы получили уведомление об официальной регистрации фонда Марии Бутиной "Своих не бросаем" от министерства юстиций РФ", - рассказала Бутина на презентации Фонда, которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".