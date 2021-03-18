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Быстро нашла замену Манукяну! Бузова призналась, что состоит в новых отношениях

Быстро нашла замену Манукяну! Бузова призналась, что состоит в новых отношениях

На днях Ольга Бузова спровоцировала слухи о своей беременности, опубликовав в stories фотографию рядом с кабинетом гинеколога, на которой также разместила стикер с изображением новорожденного ребенка. Публика была заинтригована таким развитием событий и начала задавать вопросы: «Оля беременна?!», «Это правда?», «А кто отец?» — неустанно писали в сетях.


На данный момент информацию об интересном положении звезда не подтвердила, однако, призналась, что состоит в новых отношениях и, вполне возможно, что именно ее новый избранник сможет подарить Бузовой мечту в виде маленького карапуза. О загадочном мужчине Оля заговорила в рамках нового проекта «ББ шоу», где она и Ксения Бородина являются ведущими. Увы, личность молодого человека артистка раскрывать не стала, но сам факт того, что инстадива смогла оперативно найти замену любимому Манукяну, с которым встречалась 1,5 года, сильно впечатлил е поклонников. Они, к слову, отреагировали на влюбчивость Бузовой по-разному.

«Я разочарована в ней((( Говорила что любит, потом его под конец выставила и преступником и изменщиком, а сама уже через несколько недель нашла другого», «игры ради славы, один в пиар в голове», — опечаленно произносили подписчики певицы.

[media=https://www.instagram.com/p/CMehd0RHLeX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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