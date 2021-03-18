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Бывшая работница Apple рассказала о тайной акции для вежливых клиентов

Бывшая работница Apple рассказала о тайной акции для вежливых клиентовФото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывшая работница магазина техники Apple рассказала о тайной акции для вежливых клиентов. По ее словам, те, кто в уважительной форме разговаривает с персоналом, может получить бесплатный ремонт техники. Видео девушка под ником @Tanicornerstone выложила в TikTok.

По словам женщины, клиенты могут грубить персоналу и получат ту услугу, которую они требуют. Однако невежливым посетителям в любом случае придется оплатить чек за предоставленную услугу. При этом вежливое поведение может окупиться, согласно негласной политике компании Surprise and Delight («Удивление и восторг»).

При этом у каждого сотрудника была своя квота на предоставление бесплатных услуг. «Я часто видела, как люди приходили с упавшими в воду телефонами, и нам не разрешалось чинить их без платы. Однако некоторые использовали Surprise and Delight, чтобы иметь возможность сделать кому-то бесплатный ремонт», — рассказала женщина.

Некоторые пользователи в комментариях подтвердили слова бывшей сотрудницы Apple. Один из них написал, что во время учебы в колледже у него не было денег, и он пришел в сервисный центр, чтобы заменить батарею на старом MacBook. Сотрудники не взяли с него платы за ремонт.

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По материалам: lenta.ru
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