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Бывший самый популярный в России блогер раскрыл Дудю заработок на YouTube

Бывший самый популярный в России блогер раскрыл Дудю заработок на YouTubeКадр: вДудь / YouTube

Певец и блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, который несколько лет назад был самым популярным в России блогером и стал обладателем бриллиантовой кнопки YouTube, раскрыл журналисту Юрию Дудю свой заработок на видеохостинге. Запись их беседы опубликована на канале «вДудь».

Рудской сообщил, что недавно купил квартиру в Киеве за 50 тысяч долларов (около 3,7 миллиона рублей). При этом блогер уточнил, что не копил деньги перед покупкой жилья. «Просто я увидел, что у меня хватает денег из потока», — рассказал Ивангай.

Он объяснил, что поток — это средства, которые ему приносит YouTube и реклама. Блогер подчеркнул, что канал на видеохостинге ежемесячно обеспечивает ему разный доход. Во времена, когда Рудской был на пике популярности, он мог заработать 20 тысяч долларов в месяц (1,5 миллиона рублей).

Даже когда Ивангай перестал снимать видео, старые ролики все еще приносили ему деньги. Тогда его заработок на YouTube составлял от трех до пяти тысяч долларов в месяц. «Это я вот не снимал года два еще ролики, а мне вот стабильно прилетало в месяц», — добавил блогер.

Рудской зарегистрировал свой YouTube-канал в 2013 году. Три года спустя количество подписчиков на его канале выросло до 10 миллионов человек, а общее количество просмотров — до двух миллиардов. В ноябре 2016 года блогер стал первым русскоязычным обладателем бриллиантовой кнопки — награды, которая выдается каналам, достигшим 10 миллионов подписчиков.

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По материалам: lenta.ru
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