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Центр консультативной помощи родителям открыт в Ульяновском педуниверситете

Центр консультативной помощи родителям открыт в Ульяновском педуниверситете

В Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова создан Центр консультативной помощи родителям, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Преподаватели и доценты вуза дают ответы на широкий спектр вопросов, касающихся воспитания и обучения детей, социальной адаптации, подготовки к школе, отношений в семье и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, работы с речевыми нарушениями, детской агрессивности, взаимодействия родителей с образовательными учреждениями, опеки и усыновления и т.д.

Консультации проводятся в очном и в дистанционном формате, в том числе по телефону и онлайн.

Записаться можно с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу по телефону +7 (951) 090-89-07, запись доступна также по электронной почте [email protected] и на сайте.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р, вошли 33 педагогических вуза.

Они становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, для профориентации учащихся и взаимодействия со школами и с родительской общественностью.

Общество

По материалам: edu.ru
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