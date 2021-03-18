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Через подставных лиц у полиции Киевской области украли миллионы гривен

Через подставных лиц у полиции Киевской области украли миллионы гривен

В одном из управлений Нацполиции Киевской области оформили выплаты на подставных лиц, что привело к ущербу на сумму более 4,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что сотрудники управления с помощью поддельных документов открыли зарплатные счета на 24 подставных лица, не находившихся в трудовых отношениях с управлением Нацполиции. На эти счета в течение шести лет начислялась заработная плата.

Отмечается, что главный бухгалтер управления проявила служебную халатность: принимала к исполнению поддельные платежные ведомости, заверяла их и отправляла в банк. Безосновательная выплата зарплаты нанесла государству ущерб в размере более 4,6 млн гривен.

Теперь бухгалтеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее правоохранители разоблачили аферу на миллионы долларов, которую организовал бывший ректор медицинского вуза.

Фото: pixabay.com

Украина

По материалам: fakty.ua
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