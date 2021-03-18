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Цыганкам заплатят за принудительную стерилизацию

Цыганкам заплатят за принудительную стерилизациюФото: Reuters

Чехия заплатит цыганкам компенсации за принудительную операцию по удалению матки (стерилизацию). Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на новый законопроект.

Каждая пострадавшая получит выплату в размере примерно 12 тысяч евро. Этот законопроект в том числе выдвинула член Палаты депутатов парламента и член партии Action of Dissatisfied Citizens (ANO) Хелена Валькова. По ее словам, нижняя палата парламента быстро приняла законопроект: за него проголосовали 77 депутатов из 99.

«Это дает мне надежду на то, что закон может быть принят до [парламентских] выборов (должны состояться в октябре 2021-го — прим. "Лента.ру")», — подчеркнула Валькова. Она считает, что выплатить компенсации нужно как можно быстрее, потому что многим пострадавшим цыганкам сейчас от 60 до 70 лет.

Как напомнило Deutsche Welle, в период с 1970-х по 1980-е годы тысячи цыганок, живущих на территории Чехии, были насильно стерилизованы. Это происходило даже после распада социалистической Чехословакии.

В сентябре 2020-го миграционные службы США обвинили в стерилизации латиноамериканок. Тогда утверждалось, что мигранток отправляют к гинекологу, который регулярно делает выбор в пользу гистероэктомии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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